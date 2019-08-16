لامبارد مستاء من جماهير تشيلسي ويكشف موقفه من زاباكوستا وباتشواي

أبدى الإنجليزي فرانك لامبارد استياءه من تصرفات بعض من جماهير تشيلسي، كما تحدث على أنه حان الوقت للتحول إلى الانتصارات قبل مواجهة ليستر سيتي في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

البلوز افتتحوا الموسم بخسارة ثقيلة أمام مانشستر يونايتد برباعية دون رد، تبعها خسارة السوبر الأوروبي بركلات الترجيح أمام ليفربول.

لامبارد تحدث عن الخسارة من الشياطين الحمر في المؤتمر الصحفي قائلا: "علينا أن نكون أكثر تأقلما، اعتقد أن بعض ردود الأفعال كانت سيئة في مباراة مانشستر يونايتد، الأداء بشكل عام كان جيدا وهناك إيجابيات كثيرة أمام ليفربول والآن حان الوقت للتحول إلى الانتصارات".

وبشأن خسارة السوبر الأوروبي: "لم نتلق أهدافا عديدة، قدمنا أداء جيدا في أجزاء من مواجهة مانشستر يونايتد، علينا التعلم من الأخطاء التي تسببت في الأهداف الأربعة".

وتابع قائد البلوز السابق "ليفربول واحد من أفضل الفرق في العالم وتعادلنا معهم لقد قمنا بتدوير الكرة وخلق الفرص، وخسرنا بضربات الترجيح لكن في المباراة كان لابد أن نفوز، الأهم الآن هو رد الفعل ونحن نتطلع لحصد النقاط الـ 3 الأولى".

وتطرق لامبارد للحديث عن مواجهة الثعالب مواصلا "أنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا أمام جماهيرنا، برندان رودجرز يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين في ليستر سيتي".

"لابد أن نفكر في المواجهات القادمة بعد مباراتين اتسما بالغرابة، نحتاج إلى التركيز بشكل كامل".

وأردف عن العودة من جديد لقيادة تشيلسي لأول مرة على ملعب ستامفورد بريدج فنيا قائلا: "أنه لفخر أن أدرب هذا النادي وأنا أعود بعد فترة قصيرة من اعتزالي كرة القدم كلاعب".

واستدرك الحديث معبرا عن استياءه من هجوم بعض جماهير تشيلسي على مهاجم تامي إبراهام "أنا مستاء من تصرفات جماهير تشيلسي، هناك شيء لابد القيام به، أنا غاضب من أجله والنادي يعمل بقوة ضد سياسة التمييز على جميع المستويات".

وأشاد بالإنجليزي الشاب: "دائما يعمل من أجل التسجيل وتلك أحد الأشياء التي أحبها فيه، لا يختبئ وهذا جزء من شخصيته".

وعن دور نجولو كانتي في خط الوسط وتغيير مركزه أكمل "الأهم بالنسبة لي في خط الوسط هو المرونة ولن يتم تثبيت أي لاعب في شكل معين، لقد رأينا هذا أمام ليفربول".

واختتم الحديث عن مستقبل الثنائي دافيدي زاباكوستا وميشي باتشواي: "ليس واضحا بعد مستقبل زاباكوستا، أنه لاعب حالي في الفريق، وأنا سعيد بأدائه وموقفه في الأسابيع الأخيرة، بينما باتشواي أحد مهاجمي الفريق الثلاثة، يتنافس مع تامي وأوليفييه جيرو على مقعد المهاجم الأساسي".

ويسعى تشيلسي بقيادة لامبارد لفتح صفحة جديدة أمام أنظار جماهيره في ملعب ستامفورد بريدج بمواجهة ليستر سيتي يوم الأحد 18 أغسطس الجاري.

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