مازال الأهلي يملك أربعة مقاعد شاغرة في قائمته للموسم الجديد، ومازال التفكير قائما بين احتمالية ضم صفقات جديدة أو قيد اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل الأهلي، فإن النادي استقر على إكمال قائمته المحلية بقيد الرباعي سعد سمير، وكريم وليد "نيدفيد"، ومحمد محمود، وأحمد حمدي.

في تلك الحالة، سيكون على الأهلي تسويق باسم علي سواء بالبيع النهائي أو الخروج معارا، وقد تلقي اللاعب بالفعل عدة عروض يتم دراستها والتفاوض عليها للاستقرار على واحد منها.

صفقات جديدة؟

قال مصدر داخل الأهلي لـ FilGoal.com أن الأهلي ربما يفكر في ضم صفقة جديدة، وفي تلك الحالة سيكون الحل هو إعارة أحمد حمدي لأحد الأندية المحلية أو الخارجية.

حالة أخرى يمكن تغيير الخطط فيها، وهي أن يستقر الرأي الفني على حاجة الفريق لتدعيم في مركز من مراكز اللاعبين الأربعة السابق ذكرهم، ووقتها ربما يفكر النادي في إعارة لاعب آخر غير أحمد حمدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من دور الـ16 لكأس مصر عن موسم 2018/2019.

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