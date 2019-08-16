جريشة حكما للقاء الأهلي وبيراميدز

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 14:02

كتب : أحمد الخولي

جهاد جريشة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.

وسيدير جهاد جريشة الحكم الدولي، اللقاء المؤجل بين الأهلي وبيراميدز من دور الـ16 لكأس مصر عن موسم 2018/2019.

ويعاون جهاد جريشة كل من، هاني عبد الفتاح كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثاني، وصبحي العمراوي حكما رابعا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا.

أخبار متعلقة

مصدر من الأهلي لـ في الجول: دياز خارج حساباتنا وحالة واحدة تدفعنا للتفكير في رحيل لاسارتي قنبلة مدوية.. الرياضية السعودية: عمر السومة طلب الرحيل من أهلي جدة مران الأهلي – مشاركة معلول وربيعة.. وحديث بخصوص المصابين تقرير برازيلي: ساو باولو يتجاهل عرض أهلي جدة لضم ظهيره الأيسر

كان جهاد جريشة قد شارك في إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر بعد رفع الإيقاف عنه على خلفية أحداث لقاء الوداد والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد برج العرب.

ويحاول الأهلي الفوز على بيراميدز في هذا اللقاء، بعدما نجح الأخير في الفوز بآخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين.

اقرأ أيضا

ياسمينا وهايدي السعيد.. قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم

كلوب: أدريان مهدد بالغياب أمام ساوثامبتون "بسبب تورم في الكاحل"

المصري: ننتظر 3 أو 4 صفقات.. ونخوض 5 وديات في أغسطس

دورة حياة كانتي في تشيلسي.. أكثر من مجرد ارتكاز

تشكيل الزمالك المتوقع – عواد يحرس المرمى ضمن 4 صفقات تبدأ أمام ديكاداها

شقيقه: بوجبا يريد الرحيل عن يونايتد.. ليس من المستحيل على بيريز ضمه

كأس مصر جهاد جريشة الأهلي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لإغلاق قائمته للموسم الجديد 25 دقيقة | الدوري المصري
ضربة مبكرة لريال مدريد.. إصابة هازارد وغيابه قد يمتد لشهر 29 دقيقة | أوروبا
جريشة حكما للقاء الأهلي وبيراميدز 51 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: حالة واحدة تجعلنا نفكر في إقالة لاسارتي.. ودياز خارج حساباتنا حاليا 58 دقيقة | الدوري المصري
ياسمينا وهايدي السعيد.. قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم ساعة | حكايات في الجول
كلوب: أدريان مهدد بالغياب أمام ساوثامبتون "بسبب تورم في الكاحل" ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك