جريشة حكما للقاء الأهلي وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.

وسيدير جهاد جريشة الحكم الدولي، اللقاء المؤجل بين الأهلي وبيراميدز من دور الـ16 لكأس مصر عن موسم 2018/2019.

ويعاون جهاد جريشة كل من، هاني عبد الفتاح كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثاني، وصبحي العمراوي حكما رابعا، وطارق سامي حكما إضافيا أول، ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا.

كان جهاد جريشة قد شارك في إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر بعد رفع الإيقاف عنه على خلفية أحداث لقاء الوداد والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء السبت المقبل على استاد برج العرب.

ويحاول الأهلي الفوز على بيراميدز في هذا اللقاء، بعدما نجح الأخير في الفوز بآخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين.

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