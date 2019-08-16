لا نية لتغيير الجهاز الفني للنادي الأهلي. هكذا أفاد مصدر مسؤول داخل النادي بثقة كبيرة.

تناقلت جماهير الأهلي صورة صباح اليوم لمتابعة إيميليانو دياز مدرب ومساعد رامون دياز المدرب الأرجنتيني لحساب الأهلي على تويتر، وربطت بين ذلك واحتمالية توليه تدريب الفريق.

وقال مصدر مسؤول داخل الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com تعليقا على ذلك "إلى تلك اللحظة، رامون دياز خارج حسابات الأهلي ورغبتنا هي الإبقاء على جهاز مارتين لاسارتي الذي توج بلقب الدوري، وخاض فترة الإعداد واختار قائمة الموسم الجديد".

وأضاف "حالة واحد قد تدفعنا للتفكير في احتمالية رحيل لاسارتي، وهي خسارة لقب مثل كأس مصر، أو توديع دوري أبطال إفريقيا".

وشرح "توديع أي بطولة دائما ما يجعل فرق بحجم الأهلي لإعادة الحسابات والتفكير في احتمالية تغيير الجهاز الفني".

وأتم"لكن الأكيد أنه لا يوجد قرار مسبق أو تربص، أو تصيد للاسارتي، بل أن الرغبة هي نجاحه وتوفير كل الدعم والمساندة له".

رامون دياز كان مرشحا لقيادة الزمالك في الفترة المقبلة، قبل أن يعلن رئيس الزمالك تعثر المفاوضات في وقت سابق.

وكان رامون دياز يتولى تدريب فريق بيراميدز في الموسم الماضي، وقادهم لاحتلال المركز الثالث في بطولة الدوري لأول مرة في تاريخ النادي، والفوز على الأهلي والزمالك في الدور الثاني من الدوري.

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