مؤتمر فالفيردي: لن أتحدث عن نيمار.. ولم نخسر في عامين سوى 4 مرات

الكثير من الحديث حول موقف نيمار من الانضمام إلى برشلونة ولكن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا يرفض تماما الحديث عن اللاعب البرازيلي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس قبل لقاء أتليتك بلباو غدا الجمعة في ملعب سان ماميس في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: "أنا أركز فقط على اللاعبين المتواجدين في الفريق فنحن سنخوض مباراة صعبة ومقعدة في بداية الموسم".

وواصل "أنا بعيد عن مسألة التوقيع مع نيمار إنه لاعب في صفوف باريس سان جيرمان وسنرى ما سيحدث".

وشدد مدرب البلوجرانا "لا يجب أن أتحدث عن لاعبين من فرق أخرى".

وأضاف "من الطبيعي أن نبدأ الموسم ومازال سوق الانتقالات مفتوحا هذا طبيعي لكنني لن أتنفس بسهولة حتى الـ31 من شهر أغسطس الجاري".

وعن انطلاق الموسم قال: "ما أريده هو الوصول إلى شهر مايو ولدينا 4 ألقاب اثنين ننافس عليهم واثنين نكون ضمناهم".

وبسؤاله عن انتقال إيفان راكيتيتش قال: "هو مهم جدا لي فهو يلعب معي منذ عامين وأتمنى أن يبقى وسوف أعليه في مباراة الغد".

أما عن مقارنة الجيل الحالي من برشلونة بالجيل التاريخي الذي دربه بيب جوارديولا قال: "لا تستطيع مقارني بجورج كلوني لذا لا يمكن مقارنة الجيل الحالي بالأفضل في التاريخ هناك أوقات صعبة وأحيانا نلعب جيدا وأحيانا لا".

وأضاف "في موسمين لم نخسر سوى أربع مباريات في الدوري ومباراتين في دوري أبطال أوروبا فقط".

وأخيرا عن رأيه في مواجهة بلباو قال: "سان ماميس دائما ملعب صعب للذهاب إليه كزائر ونريد اللعب بشكل جيد والفوز".

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