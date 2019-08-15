لاسارتي: الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل.. وهكذا حفزت لاعبي الأهلي للعب في ملاعب خاوية

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 17:18

كتب : FilGoal

مارتين لاسارتي - الأهلي - أطلع برة

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي عن تجربته مع الأحمر، مشددا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وقال لاسارتي لجريدة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية:"وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".

وأردف "لم يراهن أحدا علينا ولكننا حققنا نتائج جيدة على التوالي. لحقنا بالمنافس وأنهينا الدوري بفارق مريح. هذا الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل. هناك أهداف أصعب ولكنها ليست مستحيلة، الأهلي هو ناد كبير جدا في إفريقيا وكان الأمر صعبا علي لأنني كان علي التأقلم على لغة جديدة وطريقة تفكير جديدة لكن الأمر مر بشكل جيد".

أخبار متعلقة

لاسارتي: يونيفرسيداد لم يقدم عرضا لي.. ومن الصعب الرحيل عن الأهلي مران الأهلي - لاسارتي يجتمع برمضان صبحي نيدفيد: استفدت من لاسارتي والانتقادات.. وأحتاج للتطوير لتكرار مسيرة أحمد فتحي مع المنتخب

وأكمل "عليك التأقلم في كل مكان دون خسارة مبادئك الأساسية، حقيقي أن هناك بلدانا لديها ثقافة كروية مختلفة بسبب اختلاف جودة اللاعبين ونوعيتهم هنا، لدي فريق رائع مهاريا ولديه طاقة كبيرة".

وكشف "تحفيز اللاعبين للعب في ملاعب خالية؟ علي دائما البحث عن أشياء تحفز اللاعبين. الـ3 نقاط واحدة في كل مكان، استعملت فيديوهات يظهر فيها الجماهير وحققت نجاحا مع اللاعبين. الأمر يعود للتحفيز في النهاية".

وأتم "أحدهم قال لي ذات مرة إنني يجب أن أحصل على عمولات على كل لاعب منحته الفرصة الأولى، مثل لويس سواريز وأنطوان جريزمان. (يضحك) ولكن هناك آخرين مثل أسيير إيارامندي وماريبان، وهناك أيضا دييجو جودين، لم أمنحه المباراة الأولى ولكنني ضممته لناسيونال وهو صغير".

وحصد لاسارتي الدوري مع الأهلي بفارق 8 نقاط عن الزمالك في موسمه الأول مع الفريق، إلا أنه ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية على يد صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

اقرأ أيضا

تعرف على مركز صلاح بين أفضل لاعبي أوروبا

فان دايك ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

ماذا تخبرنا "فوتبول مانجر" عن ستانويفيتش؟ ثنائي هجومي ومثله الأعلى مورينيو

خبر في الجول - تضاؤل فرص محمود علاء في اللحاق بمواجهة ديكاداها

مارتين لاسارتي الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة سلة – سيدات مصر يخسرن من موزمبيق.. وحلم الأولمبياد مستمر 24 دقيقة | رياضات أخرى
"رهاني هو المونديال".. رسميا – خليلوزيتش مديرا فنيا للمنتخب المغربي 42 دقيقة | الوطن العربي
ماذا يفعل ستانويفيتش مدرب الزمالك المحتمل أمام المدربين الكبار؟ واجه فينجر وليبي وكانافارو 42 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كرة يد – مصر (24) - (20) أيسلندا.. تقدم الفراعنة 57 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر فالفيردي: لن أتحدث عن نيمار.. ولم نخسر في عامين سوى 4 مرات ساعة | أوروبا
سان جيرمان: نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك