لاسارتي: الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل.. وهكذا حفزت لاعبي الأهلي للعب في ملاعب خاوية

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي عن تجربته مع الأحمر، مشددا أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وقال لاسارتي لجريدة "لا فوث دا جاليثيا" الإسبانية:"وجدت نفسي في بلد جديد وثقافة جديدة وكان علي التأقلم سريعا، توليت المسؤولية في 28 ديسمبر الماضي وكنا لعبنا أقل من نصف عدد مباريات الدوري وكنا خلف متصدر الدوري بـ15 نقطة ولكننا كنا لعبنا مباريات أقل".

وأردف "لم يراهن أحدا علينا ولكننا حققنا نتائج جيدة على التوالي. لحقنا بالمنافس وأنهينا الدوري بفارق مريح. هذا الدوري أثبت أنه لا يوجد مستحيل. هناك أهداف أصعب ولكنها ليست مستحيلة، الأهلي هو ناد كبير جدا في إفريقيا وكان الأمر صعبا علي لأنني كان علي التأقلم على لغة جديدة وطريقة تفكير جديدة لكن الأمر مر بشكل جيد".

وأكمل "عليك التأقلم في كل مكان دون خسارة مبادئك الأساسية، حقيقي أن هناك بلدانا لديها ثقافة كروية مختلفة بسبب اختلاف جودة اللاعبين ونوعيتهم هنا، لدي فريق رائع مهاريا ولديه طاقة كبيرة".

وكشف "تحفيز اللاعبين للعب في ملاعب خالية؟ علي دائما البحث عن أشياء تحفز اللاعبين. الـ3 نقاط واحدة في كل مكان، استعملت فيديوهات يظهر فيها الجماهير وحققت نجاحا مع اللاعبين. الأمر يعود للتحفيز في النهاية".

وأتم "أحدهم قال لي ذات مرة إنني يجب أن أحصل على عمولات على كل لاعب منحته الفرصة الأولى، مثل لويس سواريز وأنطوان جريزمان. (يضحك) ولكن هناك آخرين مثل أسيير إيارامندي وماريبان، وهناك أيضا دييجو جودين، لم أمنحه المباراة الأولى ولكنني ضممته لناسيونال وهو صغير".

وحصد لاسارتي الدوري مع الأهلي بفارق 8 نقاط عن الزمالك في موسمه الأول مع الفريق، إلا أنه ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية على يد صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

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