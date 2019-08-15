بيلد: بايرن سينتظر حتى الساعات الأخيرة من السوق الصيفية لضم كوتينيو

قرر نادي بايرن ميونيخ الانتظار حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية للتحرك من أجل ضم فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال التقرير إن بايرن يأمل في الحصول على خدمات صاحب الـ27 عاما على سبيل الإعارة بمقابل مادي ضئيل وتغطية رواتب الدولي البرازيلي.

ويرى بايرن ميونيخ حسب التقرير أن نيته لدفع راتب البرازيلي كاملا سيقنع برشلونة بعقد الصفقة.

على الجانب الآخر فكوتينيو قد يُستعمل من أجل الحصول على خدمات نيمار بالنسبة لبرشلونة حسب تقارير أخرى في فرنسا وإسبانيا. (طالع التفاصيل)

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 بمبلغ 145 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي البرازيلي في 54 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

اقرأ أيضا

تعرف على مركز صلاح بين أفضل لاعبي أوروبا

فان دايك ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

ماذا تخبرنا "فوتبول مانجر" عن ستانويفيتش؟ ثنائي هجومي ومثله الأعلى مورينيو

خبر في الجول - تضاؤل فرص محمود علاء في اللحاق بمواجهة ديكاداها