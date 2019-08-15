بيليجريني: سعيد للغاية من أجل أدريان.. أردنا استمراره معنا في وست هام

عبر مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق وست هام الإنجليزي عن سعادته مما فعله أدريان حارس مرمى ليفربول.

ليفربول توج بطلا للسوبر الأوروبي بعدما تألق أدريان أمام تشيلسي في ركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وتحدث بيليجريني عن حارسه السابق قائلا: "سعيد للغاية من أجل أدريان".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "أدريان لعب عدة سنوات هنا في وست هام، وسعيد للغاية من أجله. هو حارس جيد جدا".

وواصل "لأسباب مختلفة لم نصل لاتفاق معه من أجل استمراره هنا".

وتابع "كنا نرغب في استمراره في وست هام، ليس لأنه فقط يعد حارسا جيدا ولكنه جيدا للفريق ككل".

وأكمل حديثه قائلا: "انضم لـ ليفربول وظهر بشكل جيد جدا معهم وسعيد للغاية من أجله".

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