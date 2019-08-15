مفارقة غريبة.. ستانويفيتش هزم رامون دياز بثلاثية من قبل

في مفارقة تبدو غريبة، هزم أليكساندر ستانويفيتش الذي أعلن رئيس نادي الزمالك إنه سيكون مدربا للفريق، الأرجنتيني رامون دياز، الذي ينادي قطاع كبير من جمهور الأبيض بتعيينه.

المباراة الوحيدة بين المدربين كانت في الدوري السعودي الموسم الماضي، وشهدت الانتصار الوحيد الذي حققه ستانويفيتش مع القادسية.

القادسية مع الصربي لم يفز سوى على اتحاد جدة بثلاثية نظيفة.

بأهداف إلتون وجورجينيو وبيسمارك، حقق القادسية فوزا كبيرا على اتحاد جدة، وفاز ستانويفيتش على رامون دياز.

وفي القادسية خاض الصربي 8 مباريات، فاز في واحدة وتعادل واحدة وخسر 6 ليرحل عن الفريق الذي تولاه مع بداية الموسم الماضي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن المدرب سيصل مصر يوم الجمعة لتوقيع العقود وتسلم المهمة بشكل رسمي بحسب تعبير رئيس الزمالك.

وأضاف رئيس النادي أن التذاكر تم إرسالها بالفعل لمدرب بارتيزان الصربي السابق.

ولكن المدرب رد في تصريحات لـFilGoal.com "شكرا لكم، أنتم أول من أخبرني بخبر تعييني في الزمالك".

وكشف " لم يتصل بي أي مسؤول في الزمالك حتى الآن ليخبرني بتعييني رسميا والآن أول مكالمة تلقيتها في الصباح كانت منكم لتخبروني".

ولكنه استدرك "نعم تحدثنا في الأيام الماضية عن إمكانية تولي قيادة الزمالك، لكن لم يتصلوا بي لإعلامي بتعييني بشكل رسمي".

وهنا سأله FilGoal.com، هل قابلت أمير مرتضى في أوروبا؟ ليجيب "لا يمكنني أن أقول شيئا الآن لأن الزمالك لم يخبرني رسميا وبالتالي لا يمكنني التحدث في هذا الأمر، ولكن يبدو أن رئيس الزمالك قال كل شيء".

وأردف "أعرف كل شيء عن الزمالك وأتابعه، شاهدت مباريات للفريق في الموسم الماضي والآن أعرف أخباره بشكل يومي لكن طالما الزمالك لم يعلن تعييني بشكل رسمي لا يمكنني التحدث عن شيء يخص الفريق، ولكن لم أوقع على عقود تدريب الفريق حتى الآن".

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