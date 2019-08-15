ليكيب: موناكو يرغب في ضم باكايوكو.. واللاعب ينتظر عرضا من فريق ينافس في دوري الأبطال

قدم نادي موناكو عرضا لضم تيموي باكايوكو لاعب وسط تشيلسي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقال التقرير إن صاحب الـ24 عاما موافق على العودة إلى ناديه السابق، لكنه سينتظر ليرى إذا ما كان فريق يشارك في دوري الأبطال يرغب في الحصول على خدماته أم لا.

باكايوكو قضى الموسم الماضي معارا إلى ميلان وشارك في 42 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وانضم الدولي الفرنسي من موناكو إلى تشيلسي في صيف 2017 بمبلغ 40 مليون يورو.

ويمتد عقد باكايوكو مع الفريق اللندني حتى صيف 2022.

ولعب باكايوكو بقميص تشيلسي في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

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