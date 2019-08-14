ليكيب: سان جيرمان يريد استعادة أورييه من توتنام

بعد عامين فقط من رحيله عن النادي الفرنسي يسعى باريس سان جيرمان لاستعادة لاعبه السابق سيرجي أورييه مدافع توتنام الإنجليزي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن رغبة سان جيرمان في التعاقد مع مدافع منتخب كوت ديفوار لتدعيم خط دفاعه.

لكن سيجد سان جيرمان صعوبة كبيرة في اقناع توتنام بالتخلي عن أورييه نظرا لعدم وجود غيره في مركز الظهير الأيمن في الفريق اللندني.

بالإضافة إلى الظهير الشاب كايل ووكر بيتيرز الذي لا يزال يحتاج لاكتساب الخبرة.

وأصبح أورييه الظهير الأيمن الأول في توتنام بعد رحيل كيران تريبيير بداية الموسم الحالي الذي انضم لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

وأجرى ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان اتصالات بسيرجي أورييه لإقناعه بالعودة مرة أخرى لفرنسا.

وفي حالة موافقة توتنام على التخلي عن سيرجي أورييه سيطلب مقابل مادي لن يقل عن 23 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي دفعه النادي الإنجليزي لضم المدافع الإيفواري قبل عامين.

أورييه البالغ من العمر 26 عاما لعب مع توتنام حتى الآن 41 مباراة في مختلف البطولات.

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