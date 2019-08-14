تشكيل تشيلسي - عودة كانتي لقيادة الوسط أمام ليفربول في السوبر الأوروبي

عاد نجولو كانتي نجم تشيلسي للتشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة ليفربول في السوبر الأوروبي.

ويلعب تشيلسي بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي ضد مواطنه ليفربول في لقاء السوبر الأوروبي الذي يقام بملعب فودافون بارك في تركيا.

وغاب كانتي عن الظهور أساسيا في المباراة السابقة لتشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي التي خسرها الأزرق برباعية دون رد.

وجاء تشكيل تشيلسي كاملا كالآتي:

المرمى: كيبا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كريستينسين – كورت زوما – إيمرسون.

الوسط: جورجينيو – كوفاسيتش – نجولو كانتي.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفيه جيرو – بيدرو.

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