تشكيل ليفربول – جوميز ظهير أيمن وتشامبيرلين أساسي وغياب فيرمينو أمام تشيلسي

يقود محمد صلاح وساديو ماني خط الهجوم، فيما يحرس أدريان الحارس الإسباني مرمى ليفربول أمام تشيلسي، ويبدأ أوكس تشامبيرلين كأساسي لأول مرة منذ عودته من الإصابة بنهاية الموسم الماضي.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي بعد قليل على ملب "فودافون بارك" في تركيا.

وشهد التشكيل تواجد جو جوميز كظهير أيمن بدلا من ترينت أرنولد، فيما دخل أوكس تشامبيرلين كأساسي في خط الوسط لأول مرة منذ عودته من الإصابة بنهاية الموسم الماضي.

التشكيل شهد تواجد روبيرتو فيرمينو المهاجم البرازيلي على دكة البدلاء أيضا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أدريان.

الدفاع: أندو روبيرتسون – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – جو جوميز.

الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – أوكس تشامبيرلين.

🔴 #SuperCup TEAM NEWS 🔴 Our team to face @ChelseaFC tonight 👊 — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019

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