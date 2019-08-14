مران الأهلي - تأهيل معلول وربيعة استعدادا لمواجهة بيراميدز

اكتفى الثنائي علي معلول ورامي ربيعة لاعبا الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء.

ثم خاض الثنائي برنامج تأهيلي آخر في صالة الجيمانيزيوم استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الثنائي في ملعب التتش قبل خوض التدريبات للحديث معهم في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

وقبل انطلاق المران عقد لاسارتي جلسة فنية مع الجهاز الفني المعاون له ناقش خلاله الأمور الخاصة بالفريق في الفترة المقبلة.

ثم عقد لاسارتي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث خلالها حول بعض الأمور الفنية والخطط التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها في المباريات المقبلة.

واستكمل الثنائي سعد سمير ومحمد محمود البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهما تهميدا للعودة مرة أخرى للفريق.

بينما خاض المدافع سعد سمير جزءا من التدريبات بكرة القدم.

وخضع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لفترة تدريبات خاصة مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الفريق، ثم أكمل البرنامج التأهيلي له بالجري حول الملعب.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم السبت المقبل في دور الـ16 لكأس مصر.

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