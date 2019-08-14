بارزالي: اعتزلت لأنني شعرت بالتشبع.. والآن كأنني ولدت من جديد

يبدو أندريا بارزالي سعيد أكثر بعد اعتزاله كرة القدم، واستئناف حياته الشخصية.

قال أندريا بارزالي في تصريحات لصحيفة "أولتيمو أومو" الإيطالية: "قررت الاعتزال لأنني شعرت بأنني قدمت كل شيء، ولم يعد بإمكاني تقديم المزيد".

وأضاف "بدنيا لم أعد مثلما كنت في الماضي بكل تأكيد، لكن ذلك لم يكن كل شيء. فقد شعرت أنني متعب ذهنيا أيضا".

مدافع يوفنتوس السابق أتبع "شعرت أنني لم أعد أضمن تقديم نفس الأداء الجيد الذي تعودت عليه، وهذا الأمر أزعجني".

وواصل "لطالما سمعت بأنك وبمجرد اعتزالك تشعر بفقدان الشغف، لكن على العكس فأنا مرتاح جدا".

بطل العالم السابق أكمل "مررت بأمور عديدة طوال مسيرتي، ما يجعلني الآن لا أشعر بأنني فوت أي شيء. أشعر بأنني ولدت من جديد كإنسان".

وأتم "أقضي وقتا أطول مع أسرتي، ولا أخفي عليكم سرا بأنني كنت أتمنى لو أستمر معهم وقت معسكرات ما قبل المواسم الماضية".

بارزالي اعتزل كرة القدم بنهاية الموسم المنقضي بعد مسيرة طويلة بدأت في روندينيلا وعظمت في باليرمو وبلغت المجد مع يوفنتوس.

صاحب الـ37 عاما بدأ مسيرته مع فريق روندينيلا المغمور، لعب في بيستويسي وبياتشينزا وأسكولي وظهر للنور في دوري الدرجة الأولى مع كييفو في موسم 2003-2004.

احتاج موسما واحدا فقط ليثبت قدراته على التصدي لأفضل المهاجمين، توج مع شباب إيطاليا بكأس أوروبا في 2004 ثم انتقل إلى باليرمو الذي قضى بين جدرانه 4 مواسم وكان الفريق بوابته للانضمام للمنتخب الأول الذي تربع معه على عرش العالم بالفوز بالمونديال في 2006.

لعب بارزالي 3 مواسم في فولفسبورج الألماني حقق خلالها لقب الدوري في موسم 2008-2009 وفي 2011 ارتدى قميص فريق السيدة العجوز.

وتوج بارزالي بالدوري 8 مرات مع يوفنتوس ونال أيضا كأس إيطاليا 4 مرات وفاز بالسوبر الإيطالي 4 مرات.

وخسر بارزالي نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017.

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