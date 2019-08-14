ما وصل إليه بالوتيللي.. عرض أوروبي وحيد مقابل مليون يورو.. أو شد الرحال إلى البرازيل

موهبة عظيمة متفجرة، لكن كثرة المشاكل كان لها أثرها فغطت على إمكانياتها العظيمة. بالوتيللي وبعد اللعب لقطبي ميلان، ولمانشستر سيتي وليفربول، الآن لن تكون مهمته سهلة لإيجاب ناد جديد للموسم المقبل.

أصبحت مهمة ماريو بالوتليللي في الحصول على عرض جديد للموسم المقبل، ليست سهلة إطلاقا بعدما انتهى تعاقده مع أوليمبيك مارسيليا وأصبح بلا ناد.

وحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن ماريو بالوتيللي يملك عرضين في الوقت الحالي. أحدهما من الدوري الإيطالي حيث فريق بريشيا العائد حديثا للدوري الممتاز، والآخر خارج أوروبا تماما رفقة فريق فلامينجو البرازيلي.

عرض بريشيا سيكون لثلاثة مواسم مقبلة، ولكنه سيكون مقابل مليون يورو فقط للموسم، مع إمكانية وصول المقابل إلى 3 ملايين مع بعض الإضافات.

حسب التقارير، فإن عرض بريشيا يتضمن رفع المبلغ إلى 2 مليون يورو في حالة تفادي الفريق للهبوط خلال الموسم الأول.

العرض يعد هبوطا حادا في آجر اللاعب مقارنة بحصوله على 4 ملايين يورو في 6 أشهر فقط قضاها في مارسيليا.

وفي حالة رفض بالوتللي عرض بريشيا الذي سيعيده للدوري الإيطالي بعد ثلاثة مواسم قضاها في فرنسا، فإن الحل البديل سيكون في شد الرحال إلى البرازيل.

ويملك صاحب الـ29 عاما عرض آخر من فريق فلامينجو البرازيلي، لكن تلك الخطوة ستكون بمثابة نهاية لمسيرة المهاجم الإيطالي في المستوى الأول مع كرة القدم.

بالوتيللي بدأ الموسم المنقضي رفقة فريق نيس الفرنسي، لكنه لم يسجل أي هدف في 10 مباريات خاضها معهم في النصف الأول من الموسم، قبل أن ينتقل لمارسيليا في النصف الثاني.

وخلال 6 أشهر قضاها بالوتيللي مع مارسيليا، سجل اللاعب 8 أهداف في 25 مباراة خاضها مع الفريق، وصنع هدفا واحدا.

فترة تعد ناجحة توعا ما، وانتهت بشكل جيد بعدما كتب بالوتللي في نهاية الموسم "أشكر الجميع سواء الجهاز الفني أو الإدارة والجماهير على الفترة التي قضيتها معكم، وأتمنى أن أراكم قريبا".

كلمات بالوتللي أشارت لاحتمالية تجديد تعاقده مع نادي الجنوب الفرنسي، لكن رحيل رودي جارسيا المدير الفني للفريق وقدوم فيلاش بواش غيرت كل شيء، ليكون بالوتيللي خارج خطط مارسيليا ويضطر للبحث عن مكان آخر يشد إليه الرحال.

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