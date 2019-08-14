صلاح يوجه رسالة لجوارديولا بشأن دوري الأبطال

وجه نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رسالة لبيب جوارديولا المديرالفني لمانشستر سيتي بشأن تصريحات الأخير بخصوص لقب دوري أبطال أوروبا.

صلاح توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح جوارديولا وفريقه.

جوارديولا قال إن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا يحتاج إلى وقوف الحظ بجوارك عكس لقب الدوري الإنجليزي، ليرد صلاح قائلا: "لا أعلم إذا كان قال ذلك أم لا ولكن أعتقد أنه إذا سمحت له باختيار أي منهما، فسيختار دوري أبطال أوروبا".

وأضاف في تصريحات لـCNN "هذا رأيي، أنا لا أتحدث عن جوارديولا، ولكن رأيي، دوري الأبطال أكبر بطولات الأندية حول العالم لذلك يريد الجميع الفوز بها".

وأردف "كل مدرب، كل لاعب يرغب في الفوز بها، ويحلم بالفوز بها. بالطبع الدوري الإنجليزي هو أيضًا شيء كبير، لكن لا يزال دوري أبطال أوروبا هو أكبر بطولة".

جوارديولا المتوج بلقب دوري الأبطال مرتين كمدرب مع برشلونة لم ينجح في حصد اللقب منذ 2011.

وقال صلاح عن نجاح فريقه في دوري أبطال أوروبا "بصراحة، لقد كان أمرا رائعًا، إنه حلم للجميع في مدينة ليفربول، واللاعبين، الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو شيء عظيم للغاية وشيء كبير للغاية".

وأتم صاحب هدف الافتتاح في نهائي دوري الأبطال "كان الجميع يقضون تلك اللحظة الخاصة. كنت أشعر كطفل يتحقق حلمه".

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