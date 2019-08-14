حسم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي الجدل حول موعد عودة سعد سمير من الإصابة.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "سعد سيكون جاهزا خلال أسبوعين أو 3 أسابيع".

وكانت بعض التقارير قد أشارت لغياب سمير لشهرين آخرين عن الأهلي.

وأضاف مدير الكرة: "جميع التقارير الطبية الخاصة بحالة سمير، سواء من الخبير الألماني أو الطاقم الطبي بالنادي بقيادة الطبيب أحمد عبد العزيز أكدت عودته في فترة ما بين 14 و21 يوما".

ونفى عبد الحفيظ صدور أي تقارير طبية أخرى تشير إلى حاجة اللاعب لمدة أطول، أو وجود قرار فني خلف عدم قيده إفريقيا.

وتعرض سمير لإصابة بقطع جزئي في الرباط الخلفي للركبة في أبريل الماضي.

وغادر سعد سمير مباراة الأهلي وصن داونز التي خسرها الأهلي بخماسية دون رد في منتصف الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

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