نفى مصدر داخل نادي الزمالك ما تردد حول تهديد نادي ديكاداها الصومالي بالانسحاب من مواجهة الفريقين في دوري الأبطال. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وقال المصدر لـFilGoal.com :"لم يحدث وأن أخطرنا الفريق الصومالي بأي نية للانسحاب".

وواصل :"كل الأمور الخاصة بتقسيم أموال البث وخلافه متفق عليها والفريق الصومالي وقع عليها".

وكان نادي الزمالك قد حصل على موافقة من الفريق الصومالي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مواجهة الذهاب ضد ديكاداها في دور الـ64 من دوري الأبطال.

وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس ولاقى طلبه ترحيبا خاصة مع قرار ديكاداها بخوض المباراتين في مصر.

وانتقلت مباراة الذهاب من الأحد 11 أغسطس إلى الجمعة 16 من نفس الشهر.

ووصلت بعثة ديكاداها إلى مصر يوم الأربعاء الماضي من أجل خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.

وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه متواجد بالفعل داخل مصر حتى مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس.

وكان كاف قد أعلن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي لأجل غير مسمى والتي كان مقررا لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس.

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