خاص مصدر في الزمالك لـ في الجول: لم يحدث وأن أخبرنا ديكاداها بأي نية للانسحاب

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 13:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

نفى مصدر داخل نادي الزمالك ما تردد حول تهديد نادي ديكاداها الصومالي بالانسحاب من مواجهة الفريقين في دوري الأبطال. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وقال المصدر لـFilGoal.com :"لم يحدث وأن أخطرنا الفريق الصومالي بأي نية للانسحاب".

وواصل :"كل الأمور الخاصة بتقسيم أموال البث وخلافه متفق عليها والفريق الصومالي وقع عليها".

أخبار متعلقة

مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" مدرب الزمالك – ميتشو.. قائد الحرب والثورة الأوغندية ومحب كرويف مدرب الزمالك - أوزونيديس.. ضحية ارتياب بانيونيوس وإفلاس باناثينايكوس

وكان نادي الزمالك قد حصل على موافقة من الفريق الصومالي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مواجهة الذهاب ضد ديكاداها في دور الـ64 من دوري الأبطال.

وخاطب الزمالك مسؤولي النادي الصومالي والاتحاد الإفريقي من أجل تأجيل المباراة إلى 16 أغسطس ولاقى طلبه ترحيبا خاصة مع قرار ديكاداها بخوض المباراتين في مصر.

وانتقلت مباراة الذهاب من الأحد 11 أغسطس إلى الجمعة 16 من نفس الشهر.

ووصلت بعثة ديكاداها إلى مصر يوم الأربعاء الماضي من أجل خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.

وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه متواجد بالفعل داخل مصر حتى مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس.

وكان كاف قد أعلن تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي لأجل غير مسمى والتي كان مقررا لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس.

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء

في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك

مدرب الزمالك – رينيه فايلر.. بطولة وحيدة وأسلوب هجومي وتحذير لإدارة الأبيض

مدرب الزمالك - دي بياسي.. مغير ثقافة كرة القدم في ألبانيا ومرشح مرة ثانية لقيادة الأبيض

كلوب: سأتجنب إغضاب أمي في تعاملي مع حكم مباراة السوبر

في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

لامبارد يكشف حديثه مع أبراهام بعد إهدار ركلة الترجيح الحاسمة أمام ليفربول 10 دقيقة | أوروبا
كلوب: غير راض عن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء تشيلسي 15 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – حرمان من هدفين في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي 26 دقيقة | المحترفون
بعد الفوز بالسوبر الأوروبي.. إنجاز جديد لـ محمد صلاح على المستوى العربي 51 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - لعنة ركلات الترجيح تقتل تشيلسي.. أسطنبول تحب ليفربول وتهديه السوبر الأوروبي ساعة | أوروبا
بالفيديو - وقت إضافي مشتعل.. ماني يهز شباك تشيلسي وجورجينو يرد بالتعادل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك