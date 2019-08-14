إلى ربع النهائي.. فراعنة اليد الناشئين يسحقون سلوفينيا

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 15:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين - كرة يد

تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى دور الثمانية في كأس العالم المقام حاليا في شمال مقدونيا، بسحق المنتخب السلوفيني.

وفاز الفراعنة الصغار 30-23 بعد عرض رائع وإن تخلله فترات هبوط في المستوى مع بداية الشوط الثاني.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متفوقا 16-8.

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ويواجه المنتخب المصري منتخب اليابان أو أيسلندا، حيث يتواجها في دور الـ16.

وضمن المنتخب المصري تحقيق مركز أفضل من الـ3 نسخ الماضية، التي أنهاها الفراعنة الصغار في المراكز الـ15 والـ14 والـ15 على الترتيب.

وكان أفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في تلك البطولة هو الحصول على المركز السادس في عام 2005.

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