جياني دي بياسي اسم من ضمن 5 أسماء في قائمة الزمالك القصيرة التي كشفها FilGoal.com لاختيار أحدها لتولي مهمة تدريب الفارس الأبيض.

المدرب الإيطالي قاد تورينو وليفانتي وأودينيزي ثم منتخب ألبانيا الذي وصل معه لبطولة يورو 2016 وقاده للمشاركة في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

FilGoal.com سأل دي بياسي عن إمكانية قيادته للزمالك وهل تم التواصل معه بشأن المهمة.

دي بياسي صرح لـFilGoal.com "لا أعلم، لكنني لا أعلق أبدا عن الأشياء قبل حدوثها، إن تواصل معي الزمالك سأسمع ما سيتم عرضه وسنتناقش".

وواصل "لا أعلق أبدا على مثل تلك التقارير بالطبع، أنتظر حتى يتم التواصل".

وأكمل "أعرف الزمالك بالطبع لأنه واحد من أقوى فريقين في مصر وربما إفريقيا، ولا شيء أكثر بالطبع".

المدرب الإيطالي لا يرى مشكلة في عدم امتلاكه الكثير من المعلومات عن الكرة المصري، وبرهن على ذلك من خلال تجربته الناجحة مع ألمانيا.

دي بياسي قال: "حينما توليت تدريب ألبانيا وقدته في بطولة يورو 2016، لم أكن أعرف أي شخص، لا اللاعبين ولا الأندية ولا الأمة ولا شيء أكثر، تعرفت على كل شيء من خلال تجربتي".

وتحدث عن التواصل الذي تم معه في أغسطس 2016 "حاليا بكل صدق لا أتذكر ما حدث في 2016، لكن ربما تواصل معي وكيل لكن الأمر انتهى عند التواصل ولم يحدث شيء أكثر من ذلك".

وأتم "تكرار النجاح مع ألبانيا؟ الأمر يتوقف على أشياء كثيرة، لا يوجد أي شيء ثابت أو آمن في كرة القدم، لكن الآن لا يسعنا التحدث عن شيء لم يحدث بعد".

دي بياسي كان ضمن قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب الزمالك بعد رحيل محمد حلمي في 2016.

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