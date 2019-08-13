رونالدو ملمحا إلى أفضليته: لهذا أختلف عن ميسي

بالنسبة لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، التتويج بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد يمنحه أفضلية على غريمه التقليدي ليونيل ميسي أيقونة برشلونة، لأن الأرجنتيني لم يفز بالبطولة القارية العريقة إلا مع ناديه الحالي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

في فيلم وثائقي للقناة الإلكترونية DAZN تحدث البرتغالي عن صراعه مع ميسي، الصراع الذي هيمن على كرة القدم العالمية لمدة 10 سنوات كاملة تقاسم فيها النجمان جائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وقال رونالدو (34 عاما) خلال الفيلم:"الاختلاف مع ميسي هو أني فزت بدوري الأبطال مع أكثر من ناد، هذه البطولة مرتبطة بي".

وواصل مسردا إنجازات يراها ترجح كفته عن ميسي "فزت بجائزة هداف البطولة في 6 مواسم متتالية (من 2013 إلى 2018). لا يوجد لاعبون كثر فازوا بدوري الأبطال 5 مرات، لهذا أشعر أنني أمثل هذه البطولة".

وأضاف صاروخ ماديرا "ميسي لاعب ممتاز سيُذكر ليس فقط بسبب الكرات الذهبية التي فاز بها، لكن لأنه تطور عاما بعد آخر، مثلي. أستيقظ يوميا وفي عقلي أن علي التدرب من أجل هدف ما، ليس فقط لجني المال. أشكر ربي، لا ينقصني المال، لذا ما أرغب به هو مكان في تاريخ كرة القدم".

صراع الأفضلية بين رونالدو وميسي اختلف فيه كثيرون، من مشيدين بعقلية وإصرار وثبات البرتغالي إلى مستمتعين بمهارة استثنائية وأداء ممتع للأرجنتيني.

توج رونالدو بدوري الأبطال مع يونايتد في 2008، وبالقميص الأبيض لريال مدريد اعتلى عرش أوروبا 4 مرات في 2014 و2016 و2017 و2018.

بينما ميسي نجم الجيل الذهبي لبرشلونة فاز بالبطولة في 2015 و2011 و2009، وكان في قائمة الفريق عام 2006 وتوج باللقب رغم ابتعاده عن مباريات حاسمة بسبب الإصابة.

ولا يزال العملاقان يطمحان إلى تتويج آخر في البطولة التي يتنافس عليها نخبة أندية القارة العجوز سنويا.

رونالدو هو أكثر لاعب شارك في مباريات بدوري الأبطال عبر التاريخ، 162 مباراة، يسبقه فقط زميله السابق الحارس المخضرم إيكر كاسياس الذي شارك في 177 مباراة.

وهو أكثر من سجل في تاريخ البطولة، 126 هدفا. يليه ميسي (32 عاما) الذي أحرز 112 هدفا.

ولا يزال الصراع مستمرا، يتسابق الأيقونتان للظفر بكرة ذهبية سادسة، ويطمح ميسي لتتويج خامس بدوري الأبطال مع برشلونة بينما يأمل رونالدو قيادة يوفنتوس للقب غائب عن خزينة فريق السيدة العجوز منذ 23 عاما.

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