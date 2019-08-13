دخل الصربي أليكساندر ستانويفيتش دائرة ترشيحات تدريب الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com، لاقى الاسم المعروض من أحد وكلاء اللاعبين الذين يعملون في المنطقة العربية قبولا من المشرف العام على الكرة في النادي، أمير مرتضى منصور، خاصة في ظل خبرته في المنطقة العربية لسابق تدريبه القادسية السعودي.

وسيتم عرض الاسم في اجتماع مجلس إدارة الزمالك اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في وقت، اعتذر فيه رامون دياز عن عدم تدريب الفريق. (طالع التفاصيل)

من هو ستانويفيتش؟

يبلغ المدرب الصربي من العمر 45 عاما، وهو بطل سابق للدوري الصربي مع بارتيزان مرتين، في 2010 و2011.

كما فاز بالكأس في صربيا في 2011.

بارتيزان كان محطة ستانويفيتش الأولى كرجل أول بعد أن اعتزل وتولى منصب مساعد ميروسلاف دجوكيتش في فريقي سريم وبارتيزان، ومنتخب صربيا.

وبعدها، رحل لاعب بارتيزان ومايوركا الإسباني السابق إلى الصين وتولى تدريب أيربين وبكين جوان، وكذلك تولى تدريب مكابي حيفا الإسرائيلي وباوك سالونيكا في اليونان والقادسية في السعودية.

ورحل ستانويفيتش عن فريق بكين رينهي، آخر مهمة تدريبية له، في الصيف الحالي.

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