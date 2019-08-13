إندبندنت توضح: توتر بين زيدان وبيريز بسبب بوجبا

يبدو أن فترة زين الدين زيدان الثانية كمدرب لريال مدريد قد تعرضت لضربة قوية قبل أن تبدأ بشكل كامل في الموسم الجديد بسبب سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول نشرته يوم الثلاثاء، إن هناك عاصفة قادمة في ريال مدريد في حالة عدم تمكن النادي من ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد أو فشله في ضم نيمار من باريس سان جيرمان.

ريال مدريد كان قد رحل عن صفوفه كل من ماركوس يورنتي وداني سيبايوس وسيرخيو ريجيلون وبورخا مايورال وخيسوس فاييخو خلال السوق الصيفية الجارية، ضمن قائمة أعدها زيدان للاعبين الذين يرغب في رحيلهم.

أما من أراد زيدان استمرارهم هم سيرخيو راموس ورافاييل فاران، رغم أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي كان قد فتح الباب أمام رحيل قائده راموس لكن الثنائي الدفاعي قرر الاستمرار مع زيدان.

وأشار التقرير إلى أن معظم اللاعبين الذين رغب زيدان في رحيلهم من ضمنهم كيلور نافاس وماريانو دياز وجيمس رودريجيز وجاريث بيل جميعهم كانوا في منتصف مسيرتهم على الأقل بجانب حصولهم على رواتب كبيرة، ما يصعب مهمة بيعهم.

وصرف ريال مدريد مبلغ 300 مليون يورو لضم كل من فيرلاند ميندي ولوكا يوفيتش وإدين هازارد وإيدير ميليتاو ورودريجو وألبيرتو سورو. فيما وصفته الصحيفة بـ"قائمة أهداف مشتركة ما بين رغبة زيدان بضم نجوم مستعدين للعب وبيريز في ضم شباب للمستقبل".

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن ريال مدريد شهد اجتماعا في مونتريال خلال منتصف شهر يوليو، جمع بين بيريز وزيدان بجانب خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي، وتم إخبار زيدان أنه سيكون من الصعب أن يتم منح مانشستر يونايتد مبلغ 180 مليون جنيه إسترليني من أجل بوجبا، وهو ما حدده النادي الإنجليزي للتخلي عن اللاعب.

فيما بعد قاد ذلك الاجتماع زيدان للخروج علنا بعدها بأيام قليلة وقال إنه يجب محاولة بيع جاريث بيل في أسرع وقت ممكن، وأوضح أن الويلزي صاحب الـ29 عاما طلب عدم اللعب للفريق.

أبدى فريق جيانجسون صانينج الصيني اهتماما لكن بيريز رفض رحيل بيل الذي انضم للنادي الملكي بـ101 مليون يورو بأن يرحل مجانا.

وعانى ريال مدريد مجددا من أجل بيع جيمس رودريجيز، إذ أن أتليتكو مدريد وافق على دفع 50 مليون يورو السعر الذي طلبه ريال مدريد للتخلي عن اللاعب، لكن بيريز رفض أن يترك واحدا من نجومه لجيرانه.

وكشف التقرير عن أن ريال مدريد قد حول أنظاره تجاه نيمار بعدما انتهت سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم الخميس، حتى أن عدة تقارير كشفت عن أن الأموال المتاحة لضم بوجبا سيتم استعمالها لضم نيمار.

وقالت إندبندنت :"بيريز مهووس بنيمار، لكن وصوله للنادي يعني أنها مشكلة أكثر من حل بالنسبة لزيدان، خاصة مع الوضع في الاعتبار أن هازارد يلعب في نفس مركز نيمار".

واستندت الصحيفة إلى تصريحات من الصحفي دييجو توريس المقرب من ريال مدريد والذي قال :"زيدان وعد بوجبا شخصيا بأنه سيعيده إلى ريال مدريد والآن يبدو الأمر سيئا".

"الأمر سيزيد قلة الثقة بين بيريز وزيدان، المشروع وبوجبا هما الشيء ذاته".

وواصلت إندبندنت في تقريرها، أن زيدان ظن أنه سيقوم بتغيير شامل في تشكيله، لكنه وجد أن رئيس النادي الملكي يفرض سيطرته على كل شيء، وهازارد هو اللاعب الوحيد الجديد الذي من المؤكد سيبدأ مواجهة سيلتا فيجو في افتتاحية الدوري الإسباني يوم السبت.

وأتمت "تشكيل ريال مدريد حاليا غير متوازن والنادي مازال بحاجة للتعاقدات، وفشل النادي في ضم بوجبا، يعني أن فترة زيدان الثانية قد تم إتلافها بشدة قبل أن تبدأ فعليا".

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