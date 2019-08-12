مران الزمالك – مشاركة محمود علاء.. راحة لـ أوناجم وحامد وتحديد موعد عودة ساسي

شارك محمود علاء مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهاية الدوري الموسم الماضي.

الزمالك يستعد لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مشاركة محمود علاء بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي.

كما انتظم محمود عبد العزيز "زيزو" في التدريبات الجماعية لـ الزمالك، بعد تعافيه من آلام في القدم.

نفس حال الثنائي إسلام جابر ومحمد عبد الشافي الذي شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وخضع إسلام جابر وعبد الشافي لبرنامج تأهيلي لتجهيزهما، قبل أن يشاركا بصورة طبيعية اليوم الاثنين.

وحصل طارق حامد ومحمد أوناجم وخالد بوطيب على راحة من التدريبات الجماعية، بإذن من الجهاز الفني، على أن ينتظموا بشكل طبيعي في مران يوم الثلاثاء.

ويتواجد أوناجم في المغرب لإنهاء بعض الأمور الخاصة به، وذلك عقب حصوله على إذن بالسفر إلى بلاده.

وعلى الجانب ذاته، حصل الثنائي عبد الله جمعة وأيمن حفني على راحة من التدريبات الجماعية، إذ اكتفى طارق يحيى مدرب الزمالك بتخصيص فترة تأهيل للثنائي في صالة الجيم.

ويعود التونسي الدولي فرجاني ساسي إلى الزمالك قادما من تونس مساء اليوم القاهرة، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن ينضم ساسي للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء، استعدادا لمشوار الفارس الأبيض الإفريقي.

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