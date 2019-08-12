فيرديناند: سعيد بعدم قدوم ديبالا إلى مانشستر يونايتد

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 19:21

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - الصورة من حساب يوفنتوس

أبدى ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق سعادته بعدم قدوم باولو ديبالا انتقاله إلى صفوف الشياطين الحُمر قادما من يوفنتوس في الانتقالات الصيفية المنصرمة في إنجلترا.

وقال فيرديناند لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "العديد من اللاعبين رفضوا الانضمام إلى مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة واختاروا الانضمام لأندية أخرى".

وأكمل "لا أعرف كيف كان لدى ديبالا الجرأة في رفض الانتقال إلى يونايتد خاصة أنه أصبح بديلا في يوفنتوس، هو يحتاج للعب كرة القدم".

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وواصل اللاعب الإنجليزي السابق "ربما فكر في إنه يريد لعب دوري أبطال أوروبا وأجلس على مقاعد البدلاء أفضل من الانضمام إلى يونايتد".

وأكمل "لذا أنا سعيد بعدم انضمامه ليونايتد لأنه ليس لديه الصفات اللازمة التي يحتاجها النادي، أريد لاعبا يقول لنفسه سأنضم ليونايتد وأقوم بإعادته إلى القمة هذا هو من أريده".

وأضاف فيرديناند "أولي جونار سولشاير قرر الاعتماد على اللاعبين البريطانيين الشباب مثل آرون وان بيساكا ودانييل جيمس فهما لديهما مستقبل باهر ينتظرهما".

وأردف "جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق لم يسلك ذلك الطريق بل هو جلب لاعبين جاهزين مثل نيمانيا ماتيتش وفريد".

وأتم فيرديناند "أتمى أن يحصل أولي على الوقت المناسب وأن يظهر الفريق علامات للتحسن مبكرا وحينها سيدعم الجمهور الفريق بقوة".

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