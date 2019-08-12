رونالدو: ما فعله زيدان معي كان مميزا.. أعجبت به أكثر

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 19:07

كتب : FilGoal

رونالدو - زيدان

أشاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بما فعله معه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حينما كان الثنائي يعمل سويا في الفريق الملكي.

وتحدث رونالدو لموقع "دازن" اليوم الاثنين قائلا: "زيدان جعلني أشعر إنني مميز، الثقة التي يحتاجها أي لاعب تنبع من داخله ومن الأشخاص المتواجدين حوله".

وأضاف اللاعب البرتغالي "يجب أن تشعر إنك جزءا هاما من المجموعة وزيدان جعلني أشعر بإنني مميز".

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وواصل اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا"لدي الكثير من الاحترام له لكن العمل معه جعلني أعجب به أكثر".

وأتم "كان زيدان يأتي إلي ويقول كريس احصل على راحة الآن لأن اللاعب الذي سيحدث الفارق هو أنت فيما بعد".

وتوج رونالدو رفقة زيدان بلقب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا.

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