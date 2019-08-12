هدف ريال مدريد.. مدرب أياكس: أتوقع استمرار فان دي بيك معنا هذا الموسم

لا يتوقع إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس رحيل لاعب وسطه فان دي بيك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهولندي فان دي بيك لاعب وسط أياكس يعد هدفا رئيسيا لـ ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن مدرب الفريق الهولندي لا يتوقع رحيل لاعبه.

وقال مدرب أياكس: "أتوقع استمرار فان دي بيك معنا هذا الموسم".

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء أياكس أمام باوك "إلا سأسمع من مارك أوفرماس – المدير الرياضي – عكس ذلك".

وعن مواجهة باوك في إياب تصفيات دوري أبطال أوروبا، يقول تين هاج "نتيجة 2-2 في اليونان كانت جيدة، ولكن يوم الثلاثاء المقبل هدفنا فقط هو الانتصار".

وتابع "لاعبو أياكس في حالة تأهب قصوى لتحقيق ما نريد وهو الفوز وعبور عقبة باوك".

وتعادل أياكس مع باوك اليوناني على ملعب الأخير 2-2 في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات الوصول لدور المجموعات، ويستعد لمواجهته مجددا يوم الثلاثاء في هولندا في لقاء الإياب.

وبالعودة لـ فان دي بيك، صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في وقت سابق إتمام ريال مدريد اتفاقه مع اللاعب، في انتظار الاتفاق مع أياكس. (طالع التفاصيل)

فان دي بيك صاحب الـ 22 عاما يمتد عقده مع أياكس حتى 2022 ولعب مع فريق تحت 17 سنة و19 و21 قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأول.

وشارك فان دي بيك هذا الموسم في 4 مباريات مع الفريق الهولندي ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

ولعب فان دي بيك الموسم الماضي 57 مباراة بقميص أياكس ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 13.

بشكل عام، ظهر فان دي بيك بقميص الفريق الأول لـ أياكس 142 مرة، نجح خلالهم في تسجيل 33 هدفا وصناعة 26.

وحصد فان دي بيك مع أياكس لقب الدوري الهولندي الموسم الماضي إلى جانب لقب السوبر.

أدائه المميز مع أياكس، جعله ينضم لمنتخب بلاده هولندا في 2017 وظهوره الأخير كان في بطولة دوري الأمم الأوروبية الأخيرة.

شارك في 7 مباريات بقميص منتخب هولندا ونجح في الصناعة مرة ولم يُسجل.

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