مدافع يونايتد السابق: بيساكا أفضل من أرنولد دفاعيا

يؤمن بول باركر لاعب مانشستر يونايتد السابق أن آرون وان بيساكا الظهير الأيمن للشياطين الحُمر أفضل من نظيره في ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد من الناحية الدفاعية.

وتحدث باركر لموقع "نحن أبناء باسبي" قائلا: "قلتها كثيرا لقد شاهدت بيساكا الموسم الماضي وأنا معجب بما يقوم به".

وواصل "الناس يتحدثون عن أرنولد دائما لكنه لا يستطيع الدفاع مثل وان بيساكا الذي يلعب على المستوى الدفاعي بشكل مميز وهو يحب ذلك".

وتابع "في كل مرة أمام تشيلسي كان يستخلص الكرة بدون أخطاء، ما فعله يجعلك تعتقد إنه سيبقى هنا لسنوات عديدة".

وأردف باركر الذي ارتدى قميص يونايتد من 1991 إلى 1996 "أنا أحكم على بيساكا كمدافع، هو أفضل ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي".

واستدرك "نعم هناك تساؤل مستمر حول القدرات الهجومية لبيساكا لكنه سيتعلم ذلك وسيصبح أفضل فهو يلعب لفريق يسمح له بذلك".

وأتم باركر "هو لا يريد منح أي لاعب فرصة أن يرسل عرضية من ناحيته وأنا أحب ذلك".

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