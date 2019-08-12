خاص خبر في الجول – الإسماعيلي يدرس تعديل عقد المحمدي بعد رفض العروض

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 16:36

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي يحتفل بهدفه لمصر في تونس

يدرس مسؤولو الإسماعيلي تعديل عقد باهر المحمدي مدافع الفريق.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتأتي خطوة الدراويش بعد رفض إدارة النادي لعدد من العروض الخارجية، على رأسها عرض من اتحاد جدة السعودي، حسبما علم FilGoal.com .

ويرتبط المحمدي بتعاقد مع الدراويش يستمر حتى نهاية موسم 2022/2023، بعد أن مدد تعاقده 5 سنوات مع الإسماعيلي في الموسم الماضي.

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ويبلغ المحمدي من العمر 22 عاما وهو من ناشئي الدراويش، وسبق له الخروج معارا للزمالك في 2016.

وفي الموسم الماضي سجل باهر هدفين في 36 ظهور بالقميص الأصفر.

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