يدرس مسؤولو الإسماعيلي تعديل عقد باهر المحمدي مدافع الفريق.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وتأتي خطوة الدراويش بعد رفض إدارة النادي لعدد من العروض الخارجية، على رأسها عرض من اتحاد جدة السعودي، حسبما علم FilGoal.com .

ويرتبط المحمدي بتعاقد مع الدراويش يستمر حتى نهاية موسم 2022/2023، بعد أن مدد تعاقده 5 سنوات مع الإسماعيلي في الموسم الماضي.

ويبلغ المحمدي من العمر 22 عاما وهو من ناشئي الدراويش، وسبق له الخروج معارا للزمالك في 2016.

وفي الموسم الماضي سجل باهر هدفين في 36 ظهور بالقميص الأصفر.

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