أزبيليكويتا بعد السقوط برباعية: استحققنا أفضل من ذلك

يرى سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي أن فريقه قدم مباراة لا بأس بها أمام مانشستر يونايتد ولا يستحق الخسارة بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف دون رد يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني في تصريحات لموقع ناديه:"محبطون جدا بسبب النتيجة لأننا تحكمنا في المباراة، خاصة في الشوط الأول، صنعنا فرصا عديدة لكن لم نسجل. النتيجة قاسية يصعب تقبلها لكننا افتقدنا للحسم في منطقة الجزاء وبعد استقبالنا لهدفين في دقيقتين باتت الأمور صعبة جدا".

واستمر الظهير الأيمن "في هذه اللحظة، كنا منفتحين أكثر ومنحناهم مساحات أكبر، زادت ثقتهم وفي النهاية حصلنا على نتيجة قاسية. استحققنا أفضل من ذلك لكن علينا المضي قدما".

في أول مباراة رسمية للمدرب الجديد فرانك لامبارد، نجم تشيلسي السابق، سقط الفريق اللندني مدويا في ملعب أولد ترافورد.

وأمام تشيلسي ساعات قليلة ليتعافى من هذه الهزيمة قبل مواجهة ليفربول يوم الأربعاء في ملعب فودافون بإسطنبول التركية بكأس السوبر الأوروبي.

ثم يستضيف تشيلسي فريق ليستر سيتي يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري.

















































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