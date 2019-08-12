كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع مؤيد العجان، ظهير الزمالك السابق ذو الجنسية السورية.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن تلك العملية جاءت تلبية لرغبة الجهاز الفني للفريق الذي طلب تدعيم مركزي الظهير الأيسر ورأس الحربة.

ورحل طارق طه عن الإسماعيلي إلى بيراميدز، ما جعل تدعيم مركز الظهير الأيسر حتميا.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الإسماعيلي يتجه للتفاوض مع لاعبين غير محليين لتدعيم مركزي الظهير الأيسر ورأس الحربة، من الجنسيات التي تقيد كمحليين مثل السوريين ولاعبي شمال إفريقيا.

ويضم الإسماعيلي 4 أجانب هم بينسون شيلونجو وريتشارد بافور وبيكيتي سيلفا وهمام طارق.

ولعب العجان للزمالك بين عامي 2017 و2018 بعد انتقاله من نفط الوسط العراقي، ولعب مع الفريق 16 مباراة سجل فيهم هدفا وصنع 3 أهداف.

وبعد رحيله عن الزمالك وإصابته بقطع في الرباط الصليبي، لعب العجان للجزيرة الأردني والقوة الجوية العراقي.

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