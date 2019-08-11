راديو مونت كارلو: باريس وافق.. كوتينيو + مبلغ مالي = نيمار إلى برشلونة

تطور كبير شهدته أزمة رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان، وبرشلونة بات قريبا جدا من إعادة لاعبه بالفعل بعد عامين من رحيله.

راديو مونت كارلو الفرنسي ذكر أن باريس سان جيرمان وافق أخيرا على فكرة برشلونة بإقحام فيليبي كوتينيو في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل استقدام نيمار.

فبرشلونة سرّع من عملية المفاوضات بالأيام الماضية، واجتمع بإدارة النادي الفرنسي، وهو الاجتماع الذي خرجوا منه بتلك النتائج.

النادي الكتالوني يبدو بعيدا للغاية عن الاستسلام في مسألة الظفر بـ نيمار، وواثق من إتمام الصفقة لصالحه.

الإذاعة الفرنسية ذكرت أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسما، إذ من المنتظَر أن يرسل برشلونة عرضه الرسمي الأول إلى مكاتب باريس والذي يحتوي مبلغا ماليا + كوتينيو.

باريس سان جيرمان من جانبه لا يبدو ممانعا في الحصول على مبلغ مالي يسد به احتياجاته في سوق الانتقالات الصيفية، فعينه على باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، ويرغب في استقدام حارس مرمى.

وحتى لو دخل ريال مدريد على الخط، فـ برشلونة هو الأقرب للظفر بـ نيمار، فرغبة اللاعب لا تريد شيء سوى برشلونة بحسب الإذاعة الفرنسية.

يأتي ذلك بعد يوم من تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية الذي ذكرت فيه إصرار برشلونة على "عدم القيام بشيء جنوني على المستوى الاقتصادي للظفر بنيمار"، وشددت فيه أن برشلونة يريد إقحام لاعب واحد على الأقل في الصفقة.

فيما ذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية أن البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو والمستهدف من إدارة برشلونة حتى يدخل في صفقة نيمار.

كوتينيو حضر من ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017\2018، لتعويض رحيل مواطنه نيمار المفاجئ بالأساس بعد أن فعّل الأخير الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في خطوة صادمة.

الزمن على وشك العودة إلى الوراء.. فترقبوا.

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