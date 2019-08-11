بالفيديو - لا يتوقف عن التسجيل.. مارتينيز يحطم رقما جديدا في الدوري الأمريكي

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 23:17

كتب : إسلام أحمد

جوزيف مارتينيز - الدوري الأمريكي

أصبح المهاجم الفنزويلي جوزيف مارتينيز أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في الدوري الأمريكي بعدما هز شباك نيويورك سيتي.

مهاجم أتلانتا يونايتد الأمريكي سجل للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري الأمريكي ليحطم الرقم القياسي.

ومنذ التسجيل في شباك ريال سولت لايك سجل الفنزويلي البالغ 26 عاما في 10 مباريات متتالية 14 هدفا.

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إذ سجل في شباك مينيسوتا يونايتد وشيكاغو فاير ونيويورك ريدبولز وسياتل ساوندرز وهيوستن دينامو ودي سي يونايتد ولوس أنجلوس ولوس أنجلوس جالاكسي ونيويورك سيتي.

الفنزويلي كان قد حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بتسجيل 31 هدفا بعدما كان الرقم القياسي 27 هدفا في الموسم.

ويحتل مارتينيز بعد مرور 25 جولة من المسابقة المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفا خلف المكسيكي كارلوس فيلا صاحب الـ 22 هدفا.

الفنزويلي سبق له اللعب في أوروبا مع أندية يونج بويز وثون السويسري وتورينو الإيطالي.

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الدوري الأمريكي أتلانتا يونايتد جوزيف مارتينيز

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