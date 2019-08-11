بالفيديو – في ليلة الغضب على نيمار.. باريس يفتتح الدوري بفوز ثلاثي

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 23:16

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي، بالفوز 3-0 على نيم، في ملعب حديقة الأمراء.

إدينسون كافاني، وكيليان مبابي، وأنخيل دي ماريا سجلوا ثلاثية باريس التي حصدت أول 3 نقاط في مشوار المنافسة على اللقب لمرة جديدة.

أخبار متعلقة

تقارير: ميلان يتوجه لضم مهاجم إينتراخت فرانكفورت.. وبرونو فيرنانديز في الصورة برشلونة يعلن إصابة نيتو بكسر في اليد تقارير: الاتفاق تم.. فالكاو إلى جالاتا سراي بالفيديو – ريال مدريد يسقط بركلات الترجيح أمام روما في آخر الوديات

المدرجات اتسمت بأجواء عدائية ضد نيمار نجم الفريق، إذ هتفت الجماهير ضده وحملت لافتات عبرت فيها عن غضبها تجاه محاولته الرحيل عن باريس سان جيرمان.

حامل اللقب افتتح التسجيل بواسطة كافاني من ركلة جزاء في الدقيقة 24، ليصل إلى هدفه رقم 135 في الدوري الفرنسي بقميص باريس سان جيرمان.

الهدف الثاني انتظر حتى الدقيقة 56، وكان بتوقيع بطل الموسم الماضي: كيليان مبابي الذي أنهى 2018\2019 كهداف للمسابقة.

فيما اختتم البديل دي ماريا الأهداف بعد تمريرة مبابي.

دون نيمار جونيور، باريس سان جيرمان لا يتوقف عن الانتصارات المحلية.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – يكتفي برباعية في البداية الإفريقية.. الأهلي يوجّه أطلع برة لطريق الخروج

عبد الحفيظ يتحدث عن استبعاد الثلاثي الجديد أمام أطلع برة

بالفيديو – سولشاير 4 لامبارد 0.. يونايتد يسحق تشيلسي

يوسف: العيد وتواضع المنافس سبب "الطمأنينة".. كنا قادرين على الفوز بـ8 أهداف

بالفيديو – النجم الساحلي المتخم بالأزمات يسقط في وحل الـ+95 بأبطال إفريقيا

باريس سان جيرمان نيم الدوري الفرنسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

توخيل: لن أنام لو رحل نيمار.. لكن علينا أن نكون واقعيين 4 دقيقة | أوروبا
زيدان: رودريجيز لاعب مقيد في ريال مدريد.. ومستعد للموت مع لاعبي فريقي 20 دقيقة | أوروبا
بول بوجبا عن مستقبله: هناك سؤال كبير 28 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بداية مثالية لـ الموسم.. كوكا يُسجل ويقود براجا للانتصار على موريرينسي 28 دقيقة | المحترفون
الأوضاع اشتعلت.. شقيقة نيمار تنهال بالسباب على جماهير باريس سان جيرمان 35 دقيقة | أوروبا
إيمري لا يعرف إمكانية مشاركة أوزيل وكولاسيناك في مباراة أرسنال المقبلة 52 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك