بالفيديو – في ليلة الغضب على نيمار.. باريس يفتتح الدوري بفوز ثلاثي

استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي، بالفوز 3-0 على نيم، في ملعب حديقة الأمراء.

إدينسون كافاني، وكيليان مبابي، وأنخيل دي ماريا سجلوا ثلاثية باريس التي حصدت أول 3 نقاط في مشوار المنافسة على اللقب لمرة جديدة.

المدرجات اتسمت بأجواء عدائية ضد نيمار نجم الفريق، إذ هتفت الجماهير ضده وحملت لافتات عبرت فيها عن غضبها تجاه محاولته الرحيل عن باريس سان جيرمان.

حامل اللقب افتتح التسجيل بواسطة كافاني من ركلة جزاء في الدقيقة 24، ليصل إلى هدفه رقم 135 في الدوري الفرنسي بقميص باريس سان جيرمان.

الهدف الثاني انتظر حتى الدقيقة 56، وكان بتوقيع بطل الموسم الماضي: كيليان مبابي الذي أنهى 2018\2019 كهداف للمسابقة.

فيما اختتم البديل دي ماريا الأهداف بعد تمريرة مبابي.

دون نيمار جونيور، باريس سان جيرمان لا يتوقف عن الانتصارات المحلية.

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