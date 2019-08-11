تقارير: ميلان يتوجه لضم مهاجم إينتراخت فرانكفورت.. وبرونو فيرنانديز في الصورة

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 22:39

كتب : إسلام أحمد

برونو فيرنانديز

ربطت تقارير صحيفة اسم ميلان الإيطالي بالمهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي.

أنتي ريبيتش

النادي : إينتراخت فرانكفورت

برونو فيرنانديس

النادي : سبورتنج لشبونة

ميلان

إدارة الروسونيري تسعى إلى ضم مهاجم ثان من أجل تدعيم خطط ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن صفقة الأرجنتيني أنخيل كوريا توقفت بسبب رفض أتليتكو مدريد التخلي عن اللاعب بمقابل أقل من 50 مليون يورو.

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ليتوجه زفونيمر بوبان وباولو مالديني للبحث عن خيارات أخرى، لتحدد الهدف الرئيسي أنتي ريبيتش الذي كان قريبا من إنتر في وقت سابق.

ويُقيم الفريق الألماني قيمة مهاجم بـ 40 مليون يورو وهو يستعد ميلان لتقديمه من أجل التعاقد مع لاعب في هذا المركز.

ريبيتش يعرف الدوري الإيطالي جيدا بعدما ارتدى قميص فيورنتينا وهيلاس فيرونا قبل العودة للدوري الألماني.

ريبيتش سجل 25 هدفا وصنع 11 في جميع المسابقات مع فرانكفورت في 97 مباراة بجميع المسابقات وحقق لقب كأس ألمانيا كما وصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

من جهة أخرى وحسب موقع "ميلان نيوز" فأن باولو مالديني عقد جلسة مع وكيل البرتغالي برنو فيرنانديز لكن دون التفاوض مع إدارة الفريق البرتغالي.

سبورتينج لشبونة يريد التخلي عن قائده بمقابل لا يقل عن 70 مليون يورو، لكن البرتغالي جورج مينديش وكيل اللاعبين قد يعمل على إدخال أندري سيلفا ضمن الصفقة ما تقليل قيمة الانتقال من أجل إفساح المجال لانضمامه للروسونيري.

وكان لاعب الوسط الهداف والذي سبق له اللعب في صفوف سامبدوريا الإيطالي قد ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد وتوتنام وريال مدريد في الصيف الجاري.

صاحب الـ24 عاما شارك مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 53 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 18 آخرين.

كما شارك برونو فيرنانديز مع منتخب البرتغال في 13 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

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ميلان برونو فيرنانديز أنتي ريبيتش

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