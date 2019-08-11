مدرب أطلع برة: لن نستسلم ولا نعرف ما يخبئه لنا الإياب.. نلعب لأجل جنوب السودان

رفض موريس مايكل المدير الفني لفريق أطلع برة الاستسلام، بعد هزيمته 0-4 أمام الأهلي.

الأهلي تفوق على مضيفه في استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، ووضع قدما في الدور المقبل. (طالع التفاصيل)

وصرّح مايكل بعد المواجهة مبررا الهزيمة: "حضرنا قبل يومين فقط وعانينا من إرهاق السفر".

وأضاف في حديثه إلى أون سبورت: "لدي ما يقرب من 6 لاعبين أساسيين غائبين بسبب امتحانات الجامعات".

وأكمل: "ارتكبنا بعض الأخطاء تسببت في استقبالنا، لكن قدّمنا مباراة جيدة".

وواصل: "صحيح أن جنوب السودان دولة وليدة، لكن لدينا ما نقدّمه، هذا الظهور لأجل جنوب السودان عموما وليس أطلع برة فقط.

وأضاف: "الأهلي تفوق علينا بخبرته، ونحن قدمنا كل ما لدينا".

وعن تضاؤل آمال فريقه في العبور إلى الدور المقبل، رد مايكل: "لا يوجد استسلام في كرة القدم رغم ما حدث اليوم، فكل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولا نعرف ما تخبئه لنا مواجهة الإياب".

وأتم: "اليوم اكتشفنا بعض الأمور في فريق الأهلي ستساعدنا في الإياب وسنستفيد منها، كما أن الاحتكاك مفيد لنا".

































































































































رباعية الأهلي جاءت عن طريق علي معلول ووليد أزارو (2) وأحمد الشيخ في الدقائق 17 و32 و48 و90.

وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من 5 فرص محققة لتعزيز النتيجة، ليكتفي برباعية مقابل لا شيء.

بينما ظهر فريق أطلع برة بشكل متواضع ولم يُشكل أي خطورة على مرمى الأهلي.

ويلعب الأهلي لقاء الإياب أمام أطلع برة في الـ 23 من شهر أغسطس الجاري في ملعب برج العرب أيضا.

انتصار سهل قرب الأهلي من الدور التالي وقرب أطلع برة من الخروج الإفريقي.

وينتظر الأهلي في حالة وصوله للدور المقبل، الفائز من لقاء كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلي 70 الإثيوبي.

وانتصر كانو سبورت 2-1 في لقاء الذهاب أمام ميكيلي 70.

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