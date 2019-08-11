طريق الزمالك في إفريقيا.. أويلرز يخطف فوزا قاتلا أمام جينيراسيون فوت

نجح فريق أويلرز الليبيري في خطف فوزا قاتلا على أرضية ملعبهم على حساب جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الثاني.

ويقع كلا الفريقين في طريق الزمالك، حال نجح أحدهما في حسم بطاقة التأهل لدور الـ 32 من البطولة الإفريقية.

ويستهل الزمالك مشواره الإفريقي بلقاء ديكاداها الصومالي الجمعة المقبلة الموافق 16 أغسطس وإذا نجح الفارس الأبيض في الفوز سيلتقي أحد الفريقين.

وستقام مباريات الإياب بين أويلرز وجينيراسيون فوت ما بين 23-25 أغسطس المقبل.

ويعد ذلك هو الظهور الثاني لفريق جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا بعدما تأهل لأول مرة في نسخة 2018.

بينما سبق لفريق أويلرز أن شارك في دوري أبطال إفريقيا سابقا مرة وحيدة جاءت في نسخة 2006 وودع من فريق دياراف السنغالي في الدور التمهيدي.

ونجح الفريق السنغالي الذي حقق لقب الدوري مرتين في تاريخه بالتفوق على مصر المقاصة حينها في دور الـ 64 بالفوز 2-0 في مجموع اللقاءين.

ذهاب مباريات الدور التالي من البطولة الإفريقية سيكون خارج مصر – في حالة تأهل الزمالك - أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.

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