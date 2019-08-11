رسميا – سيني "الحارس الهداف" مديرا فنيا لـ كروزيرو البرازيلي

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي عبر موقعه الرسمي تعيين روجيرو سيني مديرا فنيا للفريق حتى ديسمبر 2020.

الحارس البرازيلي لعب طيلة مسيرته بقميص ساو باولو وصاحب الرقم القياسي من الأهداف المسجلة لحارس مرمى برصيد 134 هدفا.

وفسخ سيني تعاقده مع فريق فورتاليزا بعدما ساهم في إعادة الفريق من جديد للدوري البرازيلي وحقق معهم لقب كأس نورديستي وكأس سيارنيسي وتصدر ترتيب الدرجة الثانية.

ووفقا لبعض التقارير فأن كروزيرو عرض راتبا يفوق ضعف راتبه مع فورتاليزا ليقنع سيني بالتوقيع مع بطل كأس البرازيل.

Diretoria confirma Rogério Ceni como novo treinador do Cruzeiro Esporte Clube. Leia em: https://t.co/kKsFXdYXRs#RogérioCeniÉCruzeiro pic.twitter.com/CpPsPpfdbY — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) August 11, 2019

وبدأ سيني مسيرته التدريبية مع ساو باولو في 2017 وكان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الهبوط في ذلك الموسم ليبقي بفارق قليل من النقاط.

وحصل سيني على تفضيل من الإدارة من أجل تولي المهمة بفضل شخصيته القيادية وأسلوبه الهجومي ونتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة مع الحصول على كافة الصلاحيات الفنية للتحكم في الفريق.

ومن المتوقع أن يصبح سيني مديرا فنيا بشكل رسمي للفريق بدءا من يوم الإثنين، ليخلف مانو مينيزيس المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل.

الفريق الأزرق ودع كوبا ليبرتادوريس 2019 بالخسارة من ريفر بليت بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاءين بدون أهداف.

كما يحتل الفريق مركزا متراجعا في جدول الدوري البرازيلي باحتلال المركز الـ 18 بفارق نقطتين عن المركز الأخير.

ولم يحقق كروزيرو أي انتصار خلال 8 مباريات مكتفيا بالفوز الأخير منذ 12 يوليو الماضي.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – يكتفي برباعية في البداية الإفريقية.. الأهلي يوجّه أطلع برة لطريق الخروج

بالفيديو – سولشاير 4 لامبارد 0.. يونايتد يسحق تشيلسي

بالفيديو – النجم الساحلي المتخم بالأزمات يسقط في وحل الـ+95 بأبطال إفريقيا

طريق الزمالك في إفريقيا.. أويلرز يخطف فوزا قاتلا أمام جينيراسيون فوت

دياز أم فيريرا.. أي المدربين يناسب قائمة الزمالك الحالية؟