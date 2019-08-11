بـ 10 لاعبين.. صن دوانز يسقط أمام أوتوهو دويو في دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 19:05

كتب : FilGoal

صن دوانز - بيتسو موسيماني

نجح أوتوهو دويو الكونغولي في تحقيق الفوز على صن دوانز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في إطار ذهاب دور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

صن دوانز بطل دوري أبطال إفريقيا 2016 والذي تأهل النسخة الماضية إلى المربع الذهبي دخل المباراة بأغلب العناصر الأساسية مع وجود تغييرين فقط عن مباراة سوبر سبورت في الدوري الجنوب إفريقي.

10 دقائق مرت فقط على بداية اللقاء ليتقدم أصحاب الأرض بهدف من علامة الجزاء.

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وكاد باكاماني مالاشيمبي لاعب الأهلي السابق أن يسجل هدف التعادل لصن دوانز لولا تألق حارس المرمى.

وفي الدقيقة 26 تقدم أوتوهو دويو بهدف ثان من ركنية ليستغلها المهاجم ويسكنها برأسية في الشباك.

ولتزداد الأمور تعقيدا على الفريق الجنوب إفريقي تعرض هلومبهو كيكانا للطرد في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

ضغط في الشوط الثاني متواصل للضيوف أسفر عن هدف تقليص الفارق من تسديدة بعيدة المدى لثيابيلو مورينا في الدقيقة 76.

ويمتلك صن دوانز فرص التعويض والتأهل لدور الـ 32 من دوري الأبطال في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري.

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