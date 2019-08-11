أوباميانج: الحذاء الذهبي؟ بكل تأكيد في تفكير أي مهاجم.. ولكن أرسنال يأتي أولا

تحدث بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال عقب قيادته لفريقه لتحقيق الانتصار الأول في الدوري، مشيرا إلى "استحقينا الانتصار".

أرسنال انتصر على نيوكاسل على ملعب الأخير بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أوباميانج صاحب هدف أرسنال تحدث عقب المباراة قائلا: "أعتقد أننا نستحق الانتصار".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي "كانت مباراة عظيمة أمام فريق جيد جدا وكان من المهم للغاية بالنسبة لنا تحقيق الانتصار في بداية المشوار".

وتابع "الموسم الماضي بدايتنا كانت سيئة، ولذلك نحن سعداء الآن".

وعن تفكيره في الحصول على جائزة الحذاء الذهبي مرة أخرى هذا الموسم، يقول أوبا "بكل تأكيد الحذاء الذهبي في تفكير أي مهاجم".

وأردف "ولكن الفريق يأتي أولا. الأهم هو تحقيق الانتصار للفريق وسعيد للغاية بأن هدفي ساعد أرسنال على الانتصار".

وأكمل حديثه قائلا: "المشاعر إيجابية للغاية لدي الجميع بعد أول مباراة. سعداء للغاية بأول ثلاث نقاط ونتطلع للمباريات المقبلة".

وحقق أوباميانج لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني بـ 22 هدفا.

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