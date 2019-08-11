بالفيديو - باتو يُوقف سلسلة انتصارات خورخي سامباولي في الدوري البرازيلي

أوقف ساو باولو سلسلة انتصارات سانتوس في الدوري البرازيلي عند 7 في دربي "سان- ساو" الذي جمع الفريق على ملعب مورامبي في إطار الجولة الـ14 من الدوري البرازيلي.

سانتوس الذي يقوده فنيا الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني السابق لمنتخبي تشيلي والأرجنتين سعى لتعزيز صدارته في جدول الترتيب.

في حين عمل ساو باولو على إبقاء الفريق ضمن المنافسين على اللقب وتقليص الفجوة مع الصدارة، رغم غياب الصفقات الجديدة المتمثلة في داني ألفيش وخوانفران.

الشوط الأول انتهى بتقدم كتيبة سامباولي بهدف إدواردو ساشا في الدقيقة 44.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني نجح ألكسندر باتو مهاجم ميلان وتشيلسي السابق في تعديل النتيجة بهدف من صناعة البديل هيرنانيس لاعب يوفنتوس وإنتر السابق.

رينالدو قلب النتيجة بهدف ثان لساو باولو في الدقيقة 57 من علامة الجزاء وسط حضور لداني ألفيش في المدرجات.

وفي الدقيقة 72 ومن هجمة مرتدة وبمجهود فردي رائع مر باتو من مدافعي ساو باولو مستغلا سقوطهم واحدا تلو الآخر ليسجل الهدف الثالث للتريكولور في شباك الأسماك من انفراد تام.

ليرفع باتو رصيده من الأهداف إلى 5 في الموسم الحالي من الدوري البرازيلي ويتصدر ترتيب هدافي فريقه.

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 86 بهدف عكسي من رينيال، لتنتهي المباراة بفوز ساو باولو بنتيجة 3-2.

ليواصل ساو باولو مسيرته الناجحة في دربي المدينة أمام سانتوس بالفوز عليه للمرة الثالثة خلال 4 مباريات منذ يوليو 2017.

ليتوقف رصيد سانتوس عند 32 نقطة في الصدارة متكبدا الخسارة الثانية هذا الموسم، ورفع ساو باولو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس.