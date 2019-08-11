تشكيل القمة - بوجبا وماجواير يقودان يونايتد.. وتشيلسي يهاجم ببيدرو وأبراهام

أعلن ناديا مانشستر يونايتد وتشيلسي تشكيلة اللاعبين لمباراتهما يوم الأحد في ملعب أولد ترافورد بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود بول بوجبا، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، فريق يونايتد ويلعب أيضا الوافدان الجديدان هاري ماجواير وآرون وان-بيساكا.

ويخوض فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق والمدرب الحالي للفريق أول مباراة في تاريخه بالبطولة الإنجليزية، وفضل بدء المباراة بتامي أبراهام وبيدرو بينما يجلس كريستيان بوليسيتش ونجولو كانتي وماركوس ألونسو وأوليفييه جيرو على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو - ماجواير - فيكتور لينديلوف - وان-بيساكا

الوسط: بوجبا - سكوت ماكتوميناي - أندرياس بيريرا

الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد

بينما يلعب تشيلسي بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: إيميرسون - كيرت زوما - أندرياس كريستينسن - سيزار أزبيليكويتا

الوسط: جورجينيو - ماتيو كوفاشيتش - ميسون ماونت

الهجوم: روس باركلي - أبراهام - بيدرو

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