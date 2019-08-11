تقرير إنجليزي: من أجل الدوري.. تعليمات من ملاك ليفربول لـ كلوب

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 11:06

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

قال تقرير إنجليزي إن ملاك نادي ليفربول وجهوا تعليمات ليورجن كلوب المدير الفني المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والهدف، الفوز بالدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ عام 1990.

صحيفة ميرور قالت إن شركة فينواي جروب المالكة للنادي طالبت المدرب الألماني بتقليل أهمية كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، واللعب بتشكيلات لا تضم نجوم الفريق في البطولتين في محاولة لحصد الدوري، والحفاظ على لقب دوري الأبطال.

ليفربول فاز بكأس الاتحاد 7 مرات، وكأس الرابطة 8 مرات، أرقام يبدو أنها لن تزيد هذا الموسم في ظل ما يبدو اتجاه كلوب أيضا للدفع بلاعبين بدلاء وشباب في مباريات البطولتين، مثلما حدث الموسم الماضي عندما ودع الريدز البطولتين من المحطة الأولى.

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ليفربول بدأ الدوري بفوز على نوريتش سيتي 4-1، ويأمل في نهاية أفضل للبطولة عن نهاية الموسم الماضي.

برغم تحقيق 97 نقطة، لم يحقق ليفربول لقب الدوري وخسره لصالح مانشستر سيتي الذي حصد 98 نقطة بعد تنافس شرس صنع موسما لا ينسى في إنجلترا.

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