أرسنال.. صفقات مبشرة بعد خدعة مؤثرة

خبر انتشر في الصحف لم يتم نفيه أو تأكيده نتج عنه أفضل سوق انتقالات لأرسنال منذ فترة بعيدة، وقد ينعكس ذلك على الموسم الكروي للفريق.

بميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني دخل أرسنال سوق الانتقالات لموسم 2019-2020، أو هكذا ظن الجميع، لتكون المؤشرات الأولى هي قلة عملية الشراء أو اقتصارها على لاعبين دون جودة عالية.

إلا أن إدارة أرسنال استغلت هذه الأخبار أفضل استغلال، ربما كانت خدعة من إدارة أرسنال نفسها للجميع لكي تعمل بشكل أفضل في السوق وخلال عملية التفاوض مع الأندية.

وحتى تتبين لنا الحقيقة فإن سوق انتقالات أرسنال هذا الصيف يوصف بـ"الذكاء" نظرا للأهداف التي ذهبت إليها الإدارة ونجحت في تحقيقها بالفعل، بعدما بدأت بصفقة تؤكد أن الفريق لا يمتلك ميزانية ضخمة حين ضمت البرازيلي الشاب جابريال مارتينيلي من الدرجات الأدنى للدوري البرازيلي.

لكن مارتنيلي كان بداية لتدعيمات قوية لقوام الفريق.

الاسم الأبرز كان نيكولا بيبي جناح ليل الذي ضمه أرسنال مقابل 72 مليون جنيه إسترليني تُدفع قيمتها على أقساط لمدة 5 مواسم.

بيبي لم يتلق الكثير من العروض، وحين كان نابولي منافسا شرسا لأرسنال في الصفقة، قدمت إدارة النادي اللندني راتبا شهريا يتفوق على راتب النادي الإيطالي مما جعل اللاعب ووكيله يختاران أرسنال.

جناح مثل بيبي كان ما ينقص أرسنال في الموسم الماضي تحديدا، يقدم بيبي 1.8 فرصة للتسجيل في المباراة الواحدة وهو معدل لا يمتلكه أي جناح في أرسنال، كما سجل بيبي 22 هدفا وصنع 11 مع نادي ليل الفرنسي.

صحيح أن الدوري الفرنسي يختلف كثيرا عن الدوري الإنجليزي، لكن تلك الأرقام تشير إلى ما قد يقدمه بيبي إذا انصهر مع كتيبة أوناي إيمري.

بخلاف بيبي، تفوق أرسنال على توتنام ليظفر بداني سيبايوس ووليام صليبا.

سيبايوس لم يكن ليجد مناخا أفضل من أرسنال، لوجود مدرب إسباني سيساعده على التأقلم بسبب عامل اللغة.

أما بالنسبة لصليبا، فأرسنال يعد هدفا لأغلب العناصر الفرنسية الشابة بسبب الإمبراطورية القديمة التي بناها الفرنسي المخضرم أرسين فينجر.

إضافة إلى موافقة أرسنال على مطالب الناديين، ريال مدريد لم يرغب في بند يمنح الأول حق شراء سيبايوس بعد نهاية فترة إعارته، بينما سانت إيتيان أراد استمرار صليبا في صفوفه لموسم آخر.

كذلك ظفر أرسنال بكيران تيرني الظهير الأيسر لسيلتك ليدعم الجبهة اليسرى.

واختتم أرسنال سوق انتقالاته بضم المدافع المخضرم دافيد لويز من تشيلسي في خطوة جيدة لتدعيم الدفاع بلاعب خبير وبطل سابق للدوري الإنجليزي، ورغم إن للويز بعض الهفوات إلا أنه يظل أفضل من مدافعي أرسنال الحاليين.

ولا يبدو أن أرسنال تأثر بمن رحلوا عن صفوفه.

رحيل لوران كوسيلني وأليكس أيوبي تم تعويضه، وربما لا يمتلك سيبايوس الخبرة الكافية لتعويض آرون رامسي لكنه قد يكتسبها خلال الموسم.

صفقات أرسنال أضافت للفريق كثيرا، إيمري أصبح يمتلك خيارات أكثر للتشكيل بلاعبين لديهم القدرة على تنفيذ ما يريد، لذلك يبدو أرسنال أكثر جاهزية للموسم الحالي عن المواسم السابقة.

الاختيارات الأكثر لتشكيلة إيمري لا تُعني منافسة أرسنال على الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي لأن الفريق لا يمتلك الجودة والنوعية المطلوبة لمنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري.

مفاجأة الموسم لأرسنال ستكون إذا حقق المركز الثالث في الدوري وتفوق على توتنام المرشح لاحتلال تلك المرتبة.

لكن إذا تفوق توتنام على أرسنال، وهو أمر متوقع مع بداية الموسم نظرا لكثرة الخيارات في قائمة ماوريسيو بوكيتينو، يبقى الأخير قادرا على التأهل لدوري أبطال أوروبا 2020-2021.

نظريا، المنافسة على المركز الرابع ستكون بين أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

أرسنال يتفوق على الفريقين نظرا لأن سوق انتقالاته أفضل، فمانشستر يونايتد دعم خط دفاعه لكنه لم يقم بأي تدعيم هجومي، بل فقد روميلو لوكاكو لصالح إنتر ميلان وربما يلحق به نجم خط الوسط بول بوجبا وينتقل إلى ريال مدريد قبل غلق سوق الانتقالات في إسبانيا.

أما تشيلسي، الذي فقد ايدين هازارد المنتقل إلى ريال مدريد، فلم يبرم أي تعاقدات بسبب عقوبة موقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سوق انتقالات أرسنال قد توجهه إلى المسار الصحيح.

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