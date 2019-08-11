الجونة يعلن توقيع اتفاقية شراكة مع كمبالا سيتي الأوغندي

أعلن نادي الجونة عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي كمبالا سيتي حامل لقب الدوري الأوغندي.

وتتضمن اتفاقية الشراكة التي وقعها نادي الجونة، بحسب بيان النادي الساحلي، رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيًا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين الناديين.

وأردف بيان النادي "كما تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات التدريبية عن طريق استضافة مدربين من كمبالا سيتي للمعايشة مع الجهاز الفني لنادي الجونة بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وكذلك استضافة معسكرات للفريق الأوغندي في الجونة".

وأتم "وسبق أن عقد نادي الجونة اتفاقية للشراكة والتعاون مع نادي لوتسيرن السويسري في إطار سعي منظومة الجونة لتبادل الخبرات والانفتاح على مختلف المدارس وتسهيل سبل التعاون بين الأندية".

ويستعد الجونة لموسمه الثاني على التوالي في الدوري المصري بعد صعوده الموسم الماضي، الذي أنهاه في المركز الـ14.

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