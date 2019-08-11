الاتفاق السعودي يضم جناح تونس

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

نعيم السليتي

أعلن نادي الاتفاق السعودي يوم الأحد تعاقده مع الجناح التونسي نعيم السليتي لمدة 3 سنوات مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

نعيم السليتي

النادي : الاتفاق

الاتفاق

وبذلك يصبح السليتي (27 عاما) ثالث تونسي في فريق النواخذة ليجاور مواطنيه فخر الدين بن يوسف وأسامة الحدادي.

ويضم الاتفاق حارس الجزائر رايس مبولحي المتوج بكأس إفريقيا 2019.

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وهي المرة الأولى التي يلعب فيها السليتي في المنطقة العربية، فاللاعب الحامل للجنسية الفرنسية قضى 8 سنوات يلعب في فرنسا.

ولعب السليتي لسيدان وباريس وريد ستار وليل وديجون.

وشارك السليتي في 42 مباراة مع ديجون في الموسم الماضي وسجل 10 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

وكان السليتي أحد العناصر الأساسية في منتخب تونس الحاصل على المركز الرابع في كأس إفريقيا الأخيرة. وسجل السليتي هدفا وحيدا كان في شباك مدغشقر بالدور ربع النهائي.

ويستهل الاتفاق الموسم الجديد من الدوري السعودي بمواجهة مضيفه الوحدة في 24 أغسطس.

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