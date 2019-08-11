تشكيل أرسنال – إيمري لا يدفع بالجدد ضد نيوكاسل.. والنني خارج القائمة

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيله الأول في موسمه الثاني كمدرب للمدفعجية، والذي فضل فيه الإبقاء على لاعبيه الجدد على دكة ملعب ساينت جايمس بارك، ملعب نيوكاسل يونايتد مضيف أرسنال.

إيمري دفع بالشابين جو ويلوك ورايس نيلسون في تشكيله الأساسي ليعاونا هنريك مخيتاريان وبيير إيمريك أوباميانج في النصف الأمامي.

وبجانب إيمري، يجلس داني سيبايوس ونيكولاس بيبي وديفيد لويز، وأليكساندر لاكازيت.

وخرج محمد النني خارج قائمة الفريق.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: أينسلي ماتلاند نيلز – كالوم تشامبرز – سوكراتيس باباستوبولوس – ناتشو مونريال

الوسط: ماتيو جيندوزي – جرانيت تشاكا – هنريك مخيتاريان – جو ويلوك – رايس نيلسون

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج

البدلاء: إيميليانو مارتينيز – ديفيد لويز – لوكاس تورييرا – داني سيبايوس – نيكولاس بيبي – جابرييل مارتينيلي – أليكساندر لاكازيت

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