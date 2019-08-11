مدبولي يوضح 3 أسباب خلف انتقاله للإسماعيلي

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 13:58

كتب : ياسر الشريف

أحمد مدبولي - الزمالك

حدد أحمد مدبولي جناح الإسماعيلي المنتقل إليه من الزمالك 3 أسباب خلف رغبته في ارتداء قميص الدراويش.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية: "السبب الأول هو تشابه طريقة لعب الإسماعيلي مع طريقة لعبي".

وأضاف "أما السبب الثاني هو إصرار إدارة النادي على ضمي".

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وأتم "أما السبب الثالث فهو شعور الترحاب الذي لمسته من جمهور الفريق عبر وسائل التواصل الإجتماعي".

وانتقل مدبولي للإسماعيلي رفقة محمود عبد العاطي "دونجا"، ضمن صفقة انتقال محمد عواد للزمالك.

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