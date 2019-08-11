مدبولي يوضح 3 أسباب خلف انتقاله للإسماعيلي

حدد أحمد مدبولي جناح الإسماعيلي المنتقل إليه من الزمالك 3 أسباب خلف رغبته في ارتداء قميص الدراويش.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية: "السبب الأول هو تشابه طريقة لعب الإسماعيلي مع طريقة لعبي".

وأضاف "أما السبب الثاني هو إصرار إدارة النادي على ضمي".

وأتم "أما السبب الثالث فهو شعور الترحاب الذي لمسته من جمهور الفريق عبر وسائل التواصل الإجتماعي".

وانتقل مدبولي للإسماعيلي رفقة محمود عبد العاطي "دونجا"، ضمن صفقة انتقال محمد عواد للزمالك.

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