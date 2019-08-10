دونجا: الصيام أثر علينا أمام إيتوال.. وبيراميدز سينافس على كل البطولات هذا الموسم

السبت، 10 أغسطس 2019 - 23:13

كتب : FilGoal

بيراميدز

يرى نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز أن فريقه تأثر بالصيام في مواجهة إيتوال دو كونغو في الكونفدرالية.

نبيل دونجا

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وفاز بيراميدز على إيتوال دو كونغو بنتيجة 4-1 في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال دونجا عقب المباراة "جميع اللاعبين كانوا صائمون وهذا أثر علينا ولكننا قدمنا مستوى جيد وحققنا فوزا كبيرا".

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وأكمل "عدد اللاعبين المميزين في الفريق كبير جدا وهذا يمنحنا قوة بسبب المنافسة بين الجميع للمشاركة واللعب".

وتابع "أيضا المدرب سيباستيان ديسابر نجح في الوصول لتوليفة تجمع بين اللاعبين الجدد والذين شاركوا في الموسم الماضي ما جعلنا نظهر بمستوى جيد".

واستمر في تصريحاته "لا يزال الفريق يحتاج إلى العمل كثيرا حتى يتجانس جميع اللاعبين معا ونظهر بكامل قوتنا".

وأتم تصريحاته "بيراميدز أصبح فريقا قويا جدا، وخلال هذا الموسم سننافس على جميع البطولات التي نشارك بها بل وسنفوز بالألقاب أيضا".

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دونجا بيراميدز

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